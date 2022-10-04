Депутати подали майже 1300 поправок до законопроєкта про держбюджет на 2023 рік

Народні депутати подали 1270 поправок до проєкту закону "Про державний бюджет України на 2023 рік".

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Фінальна цифра правок до Бюджету-2023 від депутатів та комітететів – 1270 штук. Більшість з них, звичайно, не буде прийнята", – написав депутат.

Водночас він відзначив, що депутати серед іншого пропонують відновити фінансування проєктів соціально-економічного розвитку регіонів, відомих як "гроші на округи".

При цьому Железняк визнав, що найбільше поправок – 104 правки – подав саме він, проте вони стосуються скорочення видатків за окремими статтями держбюджету.

Депутат додав, що розгляд законопроєкту про держбюджет у першому читанні заплановано у вже на цьому тижні.

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Як повідомлялося, 21 вересня міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. До 1 жовтня народні депутати мали подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. Після того, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні.

Проєкт державного бюджету України на 2023 рік передбачає видатки на нацбезпеку та оборону на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд.

Загалом доходи загального фонду держбюджету в проекті визначені в сумі 1,15 трлн грн, що на 138 млрд грн більше очікуваних надходжень цього року, тоді як витрати – 2,27 трлн грн, що менше очікуваної потреби в цьому році на 272,7 млрд грн.

Верховна Рада планує ухвалити закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік" до 20 жовтня.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.