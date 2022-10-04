Депутати подали майже 1300 поправок до законопроєкта про держбюджет на 2023 рік
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Фінальна цифра правок до Бюджету-2023 від депутатів та комітететів – 1270 штук. Більшість з них, звичайно, не буде прийнята", – написав депутат.
Водночас він відзначив, що депутати серед іншого пропонують відновити фінансування проєктів соціально-економічного розвитку регіонів, відомих як "гроші на округи".
При цьому Железняк визнав, що найбільше поправок – 104 правки – подав саме він, проте вони стосуються скорочення видатків за окремими статтями держбюджету.
Депутат додав, що розгляд законопроєкту про держбюджет у першому читанні заплановано у вже на цьому тижні.
Як повідомлялося, 21 вересня міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. До 1 жовтня народні депутати мали подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. Після того, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні.
Проєкт державного бюджету України на 2023 рік передбачає видатки на нацбезпеку та оборону на 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіциту розмірі 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів на загальну суму $38 млрд.
Загалом доходи загального фонду держбюджету в проекті визначені в сумі 1,15 трлн грн, що на 138 млрд грн більше очікуваних надходжень цього року, тоді як витрати – 2,27 трлн грн, що менше очікуваної потреби в цьому році на 272,7 млрд грн.
Верховна Рада планує ухвалити закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік" до 20 жовтня.
Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.