Державна компанія витратить 1,2 мільйона на пошук кандидатів на посаду голови Оператора ГТС

Державна компанія "Магістральні газопроводи України" витратить 1,19 млн грн на послуги з відбору претендентів на посаду генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України".

Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчать дані у системі Prozorro.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Рекрутмент партнерство", ще один учасник аукціону – ТОВ "Телент Едвайзорс" – оцінив свої послуги у 1,68 млн грн та не знижував ціну під час торгів.

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Як повідомлялося, наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), якому належить "Оператор ГТС", своїм рішенням від 16 вересня припинила повноваження генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона. Замість нього в.о. керівника "Оператора ГТС" призначено громадянина Польщі Павла Станчака, який працював заступником генерального директора з розвитку та трансформації.

Сам Макогон із таким рішенням не згоден і планує оскаржити його у суді.

Під час створення "Магістральних газопроводів України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ТОВ "Оператор ГТС України", якому і було передано функції з управління ГТС.

Згодом Оператора ГТС передали у власність МГУ. Водночас, держава передала новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. З 1 січня 2020 року компанія набула статусу ліцензованого оператора.

Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати.

У червні 2022 року наглядова рада МГУ схвалила об'єднання з Оператором ГТС, в якому йому зараз належить 100%.