Націоналізація активів Росії не вплине на роботу діючих підприємств, – депутатка

Націоналізація російських державних активів в українську власність не означає, що співробітники підприємств, що діють, втратять роботу.

Про це повідомила заступниця комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Переведення у державну власність не означає зупинку підприємства. На людей, які працюють на підприємствах, не вплине", – сказала Підласа.

Вона також запевнила, що як приватні, так і державні націоналізовані підприємства продовжать працювати.

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За словами Підласи, після націоналізації російського майна чи корпоративних прав "нам треба буде вирішити, чи хочемо ми їх залишити у власності держави, чи виставити на приватизацію, чи здавати в оренду".

Вона нагадала, що, згідно з ухваленим Верховною Радою законом, процедура націоналізації проходить за такою схемою: Рада національної безпеки та оборони затверджує перелік активів, що належать Росії як державі, після цього Верховна Рада законопроєктом схвалює рішення РНБО і – указ президента, який вводить в дію це рішення.

Підласа зазначила, що, згідно з рішенням Міжнародного суду ООН від 2012 року, жодний національний суд не може позбавити державу її активів, навіть якщо ця держава грубо порушує міжнародне право.

"Україна – цивілізована держава. Ми не робитимемо це через суд, але робитимемо це через рішення Верховної Ради", –підсумувала заступниця голови комітету.

Раніше Підласа повідомляла, що вже підгототовлений перелік, у якому 903 об'єкти, що належать безпосередньо РФ як державі.

До того повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів ухвалити закон про націоналізацію всіх російських активів в Україні.