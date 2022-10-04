Новини

Коломойський приїхав на допит у НАБУ, − ЗМІ. ФОТО

3 81814
Коломойський приїхав на допит у НАБУ, − ЗМІ. ФОТО
У вівторок, 4 жовтня, мільярдер Ігор Коломойський прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як повідомляє Bihus.Info, Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит.

Журналісти також оприлюднили фото мільярдера, який приїхав до офісу НАБУ з кортежем та охороною.

Коломойський приїхав на допит у НАБУ, − ЗМІ 01

Нагадаємо, у середині вересня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі.

Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 році.

Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Ігор Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • Андрей Антипов d3e2dc35
    А я вот интересуюсь, он лишен гражданства, не пора ли его депортировать, сколько времени прошло?
  • Firewall Connect
    Кстати Коломойский является партнером Лужниковской ОПГ в Днепроспецстали, а в 2014 году 30% передали Медведчуку. Короче Коломойский плотно и давно работает с российским криминалитетом и ФСБ.
  • Mikhail F
    клоуни повністю стали раком перед бенею, тут скоріш за все гандон приїхав на кастинг нової маріонетки глави НАБУ
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини