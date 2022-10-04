Євросоюз планує включити допомогу Україні в бюджет на 2023 рік

Міністри фінансів Європейського Союзу погодилися інтегрувати виплати ЄС на підтримку Україні в бюджет на 2023 рік, щоб зробити їх більш структурованими та передбачуваними.

Про це повідомив віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

У розмові з журналістами після зустрічі міністрів Домбровскіс визнав, що цьогорічні виплати ЄС Україні навряд чи були регулярними – це викликає занепокоєння Києва, якому необхідно регулярно виплачувати зарплати державним службовцям і пенсії.

ЄС погодився підтримати Україну 9 млрд євро ще в травні, але першу виплату в 1 млрд євро здійснив лише в липні.

Домбровскіс сказав, що наступний транш у розмірі 5 млрд євро буде зроблено до середини жовтня, а решта 3 млрд євро – двома траншами в листопаді та грудні.

"Важливо мати більш передбачуваний потік для України наступного року, тому наш намір полягає в тому, щоб інтегрувати його в обговорення бюджету ЄС на 2023 рік і таким чином зробити його більш стабільним. Була згода щодо цього підходу серед міністрів", – сказав Домбровскіс.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.