Кабмін ініціював скасування угоди про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про припинення дії міжурядової Угоди з Республікою Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Відповідна угода була підписана 24 грудня 1993 року в Ашгабаті та ратифікована Верховною Радою України 20 грудня 1994 року.

"Метою законопроєкту є припинення дії міжнародного міжурядового договору з Республікою Білорусь, що сприятиме прискоренню згортанню економічних і фінансових зв’язків з РБ як державою-союзницею країни-агресора в повномасштабній війні проти України", – зазначається у повідомленні.

Прийняття закону дозволить припинити застосування норм, встановлених зазначеною угодою, що сприятиме: