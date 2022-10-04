Кабмін передав Фонду держмайна 800 об’єктів державної власності вартістю 45 мільярдів

Кабінет міністрів передав до сфери управління Фонду державного майна (ФДМУ) понад 800 об’єктів держвласності загальною вартістю близько 45 мільярдів гривень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 4 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"У подальшому частина підприємств знайдуть у процесі приватизації нового власника, отримають інвестиції та будуть працювати на економіку країни. Для багатьох з них це буде шансом відновити роботу, дасть можливість розвиватися, створювати нові робочі місця. Певна кількість підприємств залишиться в управлінні держави, чи буде передана в оренду. А держкомпанії, які не мають потенціалу розвитку та нецікаві бізнесу, будуть ліквідовані, що зменшить витрати держбюджету", – прокоментувала рішення перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Серед переданих до сфери управління ФДМУ об’єктів: державні підприємства, корпорації, держустанови, науково-дослідні центри тощо. Частина з них перебуває на тимчасово окупованих територіях, уточнили в Мінекономіки.

Як повідомлялося, раніше новий голова ФДМУ Рустем Умеров заявляв, що Фонд державного майна хотів би стати єдиним керуючим усією державною власністю в країні, тоді як наразі вона розподілена між 96 різними відомствами.

При цьому 27 вересня Кабінет міністрів призначив першим заступником голови Фонду державного майна Дмитра Клименкова, він займатиметься питаннями відновлення роботи найбільших державних підприємств. Останні 9 років до цього Клименков працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.