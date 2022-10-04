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Голова Нацбанку України подав у відставку

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Голова Нацбанку України подав у відставку
Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко подав заяву про відставку.

Як повідомляє пресслужба НБУ, Шевченко пояснив таке рішення проблемами зі здоров’ям.

"В силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку", – цитує пресслужба НБУ заяву Шевченка.

"З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером – і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни. Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто – і ми його гідно склали... Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою", – додав голова Нацбанку.

Водночас до ухвалення відповідних рішень Верховною Радою про звільнення та призначення на посаду голови Національного банку, правління НБУ продовжить виконувати свої функції у поточному складі.

Як повідомлялося, Кирило Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    до этого печатали много денег. теперь, видимо, будут печатать очень много денег.
  • Віктор c1638d64
    Може Коломойського на Нацбанк кинути? Ото вже Беня душу відведе. Заодно Зеля всі борги йому віддасть...
  • Mikhail F
    повністю був залежний від клоунів тому приймав всі їх дибільні рішення в т.ч. популіські , тепер у нас по 4 курса валют, 50 % банківської системи в руках тупих чинуш, створив касту банківських пільговиків з кредитами по 3-5%, саботував санкції аж 7 міс. і напечатав дофігіща грн.
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