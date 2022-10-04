Газопостачання відновлено в 67% деокупованих населених пунктів, – ОП

Газопостачання відновлено в 67% деокупованих населених пунктів, тоді як електроенергією забезпечено 976 населених пунктів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Тимошенка, водопостачання та водовідведення відновлено майже в 1 тис. населених пунктах, послуги мобільного зв'язку та інтернету – у 950, фінансові послуги – у 922.

Тимошенко додав, що навчальні заклади відновили роботу у 981 населеному пункті, а на деокупованих територіях відновили роботу 933 медичні установи.

Усього ж деокуповано 1 534 населені пункти.

Тимошенко повідомив, що у Харківській області, після розмінування території, продовжується робота з відновлення мереж у Балаклії. На сьогоднішній день заживлено понад 13 тис. абонентів. Також вже підключені до світла абоненти сіл Черкаська Лозова, Слобідське та Кутузівка. Продовжуються роботи щодо відновлення газопостачання у деокупованих населених пунктах.

За словами Тимошенка, в Миколаєві комунальники відновлюють постраждалі об'єкти від російських обстрілів 30 вересня, зокрема, того ж дня відновили електропостачання, тоді як після удару росіян ракетами "Іскандер М" по Дніпру рятувальники вже вивезли 190 тонн зруйнованих конструкцій, розпочато заміну вікон та засклення, продовжується ремонт покрівель.