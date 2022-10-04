Угорщина планує зберегти залежність від російського газу до 2050 року

Міністр технологій і промисловості Угорщини Ласло Палькович 4 жовтня оголосив про наміри країни відмовитися від імпорту російського газу до 2050 року за рахунок масштабної електрифікації.

Про це Палькович сказав під час дискусії, організованій угорським економічним порталом Portfolio.hu, передає Європейська правда.

"Імпорт російського газу може впасти до нуля до 2050 року, якщо інші умови не зміняться", – сказав Палькович.

За його словами, посприяти відмові від газу з Росії допоможе скорочення його споживання домогосподарствами – очікується, що в 2022 році воно впаде мінімум на 800 млн кубометрів, тоді як торік становило 4 млрд кубометрів.

Читайте також: Угорщина гальмує розширення експорту української електроенергії, – Зеркаль

Згідно з планом, до 2030 року частка газу в загальному енергоспоживанні Угорщини скоротиться з 36% до 25%, тобто на 2,4 млрд кубометрів.

Також уряд Угорщини планує масштабну реформу ринку споживання газу та електроенергії, яка дозволить перейти на альтернативні джерела – зокрема сонячні та вітрові електростанції.

"У найбільш короткостроковому періоді – у 2023 році – мають бути застосовані заходи зі зменшення попиту, а в подальшій перспективі – між 2023 і 2025 роками – мають бути запущені заходи стосовно енергоефективності та електрифікації", – анонсував Палькович.

Дії керівництва Угорщини в останні місяці свідчать, що вона, навпаки, все більше покладається на російські енергоресурси.

Раніше повідомлялося, що Угорщина отримала від Росії відстрочку для розрахунків за газ.

Як повідомлялося, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку". Крім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати вже запроваджені санкції проти Росії.

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.