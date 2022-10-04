У США хочуть збудувати найбільший завод із виробництва мікрочіпів за $100 мільярдів

Американська компанія Micron Technology планує інвестувати до $100 млрд протягом 20 років у будівництво найбільшого на території США заводу з виробництва мікрочіпів.

Про це йдеться в повідомленні Micron, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, перший етап інвестицій у розмірі $20 млрд буде реалізовано до кінця поточного десятиліття.

Завод у місті Клей (штат Нью-Йорк) створить 50 тис. нових робочих місць у регіоні, включаючи 9 тис. робочих місць на заводі. Потужності будуть на 100% забезпечені паливом із відновлюваних джерел електроенергії.

Як очікується, влада Нью-Йорка нададуть компанії різні стимулюючі заходи в обсязі $5,5 млрд.