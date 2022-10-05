Байден повідомив Зеленському про виділення Україні нової військової допомоги на $625 мільйонів

Президент США Джо Байден під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у вівторок повідомив про виділення Україні військової допомоги в розмірі $625 млн.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії, стільки, скільки це буде потрібно, зокрема шляхом надання сьогодні нового пакету допомоги у сфері безпеки на суму $625 млн, який включає додаткову зброю та обладнання, зокрема HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також броньовані машини", – йдеться у повідомленні.

Крім того, президент США підтвердив готовність запроваджувати санкції проти будь-якої фізичної або юридичної особи, а також країни чи організації, які надаватимуть підтримку анексії РФ.

Як уточнили у Міністерстві оборони США, до пакету військової допомоги, окрім згаданих чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та боєприпасів до них, увійшли 16 гаубиць калібру 155 мм і 75 тисяч артилерійських снарядів до них, 500 високоточних 155-мм снарядів і 1000 боєприпасів цього ж калібру для дистанційних протитанкових мінних систем.

Також у пакеті – 16 гаубиць калібру 105 мм, 30 тисяч мінометних мін калібру 120 мм, 200 панцирних транспортних засобів MaxxPro, 200 тисяч патронів для стрілецької зброї, обладнання для встановлення загороджень, протипіхотні боєприпаси "Клеймор" і польове обладнання.

У Пентагоні нагадали, що США надали понад $16,8 млрд військової допомоги Україні після повномасштабного вторгнення РФ у лютому.