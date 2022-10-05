Посли ЄС узгодили нові санкції проти РФ, – ЗМІ

Посли країн Євросоюзу досягли попередньої угоди щодо нових санкцій проти РФ у відповідь на її війну в Україні, серед яких обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомляє Politico із посиланням на сімох європейських дипломатів.

Офіційне рішення про восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалене вже в середу. Зазначається, що новий пакет обмежень був запропонований президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн минулого тижня після погроз президента РФ Владіміра Путіна застосувати ядерну зброю, а також оголошення мобілізації.



Проєкт санкції передбачає правову основу обмеження цін на нафту, яку раніше погодили країни "Великої сімки" (G7). Наразі поки що немає рішення щодо фактичної ціни або цінового діапазону майбутнього обмеження. На думку США, воно буде ухвалено упродовж найближчих тижнів.



Водночас Мальта, Греція та Кіпр, чиї танкерні флоти перевозять більшість російської нафти, були стурбовані впливом обмеження цін на нафту на їхні судноплавні галузі та виступали проти обмежень. За даними видання, це призвело до певних поступок цим країнам.

Як повідомлялося, Євросоюз може виключити послуги лоцманів із санкцій проти РФ.