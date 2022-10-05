Гендиректор Запорізької АЕС після повернення з полону не продовжуватиме роботу на станції, – МАГАТЕ

Генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов після звільнення із полону не продовжуватиме виконувати свої обов’язки на станції.

Про повідомила пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Twitter.

Зазначається, що наразі Мурашов перебуває разом із сім’єю на підконтрольній Україні території. Також наразі невідомо, хто замінить його на ЗАЕС.

Також у МАГАТЕ наголосили, що цього тижня до Києва, а після того до Москви, прибуде гендиректор агентства Рафаель Гроссі, "щоб продовжити консультації щодо узгодження та якнайшвидшого впровадження захисної зони ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС".

Нагадаємо, 30 вересня генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російськими військовими дорогою від станції до Енергодара. Його місце перебування та доля були невідомі.