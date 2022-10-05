Байден заборонив міняти на долари спецправа запозичення Росії та Білорусі

Президент США Джо Байден заборонив Мінфіну США брати участь в операціях, пов’язаних з обміном спеціальних прав запозичення (СПЗ) Росії та Білорусі, доки ці країни не припинять "дестабілізуючу діяльність щодо суверенітету та територіальної цілісності України".

Як повідомляє пресслужба Білого дому, у підписаному указі міністрові фінансів США забороняється брати участь в угодах, пов’язаних з обміном СПЗ, що належать Росії чи Білорусі, передає Радіо Свобода.

Також глава Мінфіну США має переконувати інші країни в тому, щоб вони також відмовлялися від конвертації СПЗ Росії та Білорусі у валюту.

Крім того, представники США у таких міжнародних фінансових установах, як Світовий банк та МВФ, мають виступати проти "надання фінансової допомоги Російській Федерації та Білорусі від відповідної установи, окрім як для задоволення основних потреб цивільного населення".

Чинність закону розрахована на п’ять років, але може припинитися достроково. Для цього потрібно, щоб президент США підтвердив Конгресу, що Росія та Білорусь "припинили дестабілізуючу діяльність щодо суверенітету та територіальної цілісності України".

Спеціальні права запозичення – розрахункова грошова одиниця, що використовується Міжнародним валютним фондом. У серпні 2021 року набуло чинності рішення МВФ про розподіл 456 млрд СПЗ (еквівалент $650 млрд) між країнами-членами пропорційно їхнім квотам у фонді.

Росія отримала СПЗ на суму $18 млрд. За даними на березень 2022 року, частка СПЗ у Білорусі становила $1,43 млрд дол. Спеціальні права запозичення входять до складу міжнародних резервів Росії та Білорусі.