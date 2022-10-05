Національний банк очолить ексголова "Ощадбанку" Пишний, – нардеп

Після відставки голови Національного банку Кирила Шевченка його місце займе колишній очільник "Ощадбанку" Андрій Пишний.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

"Отже, щоб довго не гадали по строках і кандидатах: новим Головою НБУ стане Андрій Пишний. Його кандидатуру внесуть одразу після голосування відставки пана Шевченка найближчим часом", – зазначив він.

За словами нардепа, призначення відбудеться вже цього тижня – у день голосування держбюджету-2023 рік у першому читанні.

Зазначимо, що Андрій Пишний з 2014 по 2019 рік очолював державний "Ощадбанк". Із травня 2022 року є радником чинного голови працління цього банку Сергія Наумова.

Як повідомлялося, напередодні голова Національного банку України Кирило Шевченко подав заяву про відставку. Він пояснив таке рішення проблемами зі здоров’ям. Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".