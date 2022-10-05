З одеських портів вийшло ще 6 суден з українською аграрною продукцією

У середу, 5 жовтня, з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" у межах "зернової ініціативи" відправились ще 6 суден.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, на їх борту завантажено 115,5 тис. тонн агропродукції для країн Азії, Африки та Європи.

Серед них балкер Zhe Hai 505, який доставить 28,5 тис. тонн пшениці до Алжиру. Сумарно з початку жовтня до Алжиру відправлено 59 тис. української пшениці.

Загалом із моменту виходу першого судна з українських портів вийшло 274 судна з 6,2 млн тонн українськоі агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".