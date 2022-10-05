НАЗК знайшло майже 380 осіб та 157 компаній для запровадження санкцій у Великій Британії

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ідентифікувало 379 людей і 157 компаній для накладення санкцій у Великій Британії. Серед них – керівництво компаній ПАТ "КамАЗ" та АТ "Концерн "Калашников".

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що Нацагентство надіслало до Міністерства закордонних справ з метою використання в дипломатичній площині відповідний пакет для синхронізації санкцій, накладених у Великій Британії.

"Зокрема, НАЗК опрацювало дані про накладені у Великій Британії санкції на компанії та виявило, що на деяких їх керівників і власників не накладено санкції. 379 керівників, власників або засновників таких компаній НАЗК запропонувало також включити до санкційних списків ЄС", – йдеться у повідомленні.

Поміж них:

керівництво великих промислових підприємств, у тому числі компаній військово-промислового комплексу: компанії "Авангард", що виготовляє транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, зокрема й на генерального директора Едуарда Епишина;

компанії "Кронштадт", яке здійснює повний цикл виробництва безпілотників "Оріон", що використовуються Повітряно-космічними силами Росії проти України;

компанії "КамАЗ" – найбільшого російського виробника вантажівок і постачальника бронетехніки для російської армії, що експлуатуються російськими військами при перевезенні ракет для комплексів "Іскандер", а автомобілі "Тайфун" – для перевезення російських військових по території України.

концерну повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей" та компанії "Концерн "Калашников", які займаються виробництвом зброї і боєприпасів, та інших;

керівництво банків, у тому числі "Альфа-банк", "Сбєрбанк", "Совкомбанк" та інших;

керівництво стратегічно важливих підприємств Росії – "Російські залізні дороги", алмазовидобувної компанії "Алроса", "Аерофлот" та інших.

Крім того, НАЗК рекомендує включити до санкційних списків Великої Британії компанії, що залучені до стратегічних секторів економіки РФ:

компанії "Газпром нєфть", "Роснєфтєгаз", "Новатек";

підприємства, які належать близькому до володимира путіна Юрію Ковальчуку, олігархам Олексію Мордашову, Алішеру Усманову, Роману Абрамовичу, а також іншим особам, до яких вже застосовано санкції Великої Британії.

Як повідомлялося, у вересні НАЗК виявило понад 1400 осіб та 340 компаній для запровадження санкцій США.