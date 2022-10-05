Маск знову передумав та вирішив повернутися до купівлі Twitter за $44 мільярди

Компанія Twitter знову погодилася на пропозицію американського мільярдера Ілона Маска купити компанію за $54,2 за акцію. Раніше він надіслав компанії відповідний лист.

Про це повідомляє Engadget.

Цьому передували місяці судової тяганини після того, як Маск спробував відмовитися від своєї початкової угоди про покупку компанії за $44 млрд цієї весни.

Обидві сторони мали намір остаточно розібратися у суді пізніше в жовтні, оскільки Twitter намагався змусити Маска дотримуватися своєї частини угоди. Зі свого боку Маск стверджував, що Twitter ввів його в оману щодо кількості ботів на платформі та висловив занепокоєння з приводу проблем, оприлюднених колишнім керівником служби безпеки компанії, який подав скаргу на інформаторів.



Водночас 4 жовтня Маск раптово змінив позицію, повідомивши Twitter, що готовий продовжити початкові умови угоди. У листі, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США, адвокати Маска кажуть, що вони продовжуватимуть виконання угоди, укладеної в квітні, якщо канцелярський суд Делаверу відкладе судовий розгляд та всі інші провадження, пов’язані з поточним позовом.



Наразі неясно, коли угода може бути остаточно закрита. Акціонери Twitter вже проголосували за схвалення угоди, але тепер обом сторонам також доведеться дочекатися відповіді канцелярського суду штату Делавер.

Як повідомлялося, напередодні акції компанії Tesla втратили 8,6% вартості на тлі публікації її засновником Ілоном Маском бачення "умов" завершення війни між Україною та РФ, серед яких пропозиція віддати Москві Крим.