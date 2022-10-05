"Енергоатом" розглядає можливість перезапуску двох реакторів Запорізької АЕС

Очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що компанія може перезапустити два реактори Запорізької АЕС для убезпечення обладнання із наближенням зими та зниженням температури.

Про це він повідомив в інтерв’ю Associated Press.



"Якщо у вас низька температура, ви просто заморозите все всередині. Обладнання безпеки буде пошкоджено. Тож вам потрібне опалення, і єдине опалення може надходити від працюючого реактора", – сказав Котін.



Минулого місяця останній діючий реактор станції було переведено в так звану "холодну зупинку", що зменшило ймовірність небезпечного розплавлення.



Але ризик існує, поки всередині знаходяться збірки ядерного палива, пояснює Котін. Навмисне пошкодження реакторів або обладнання безпеки та охолодження, або вихід з ладу цих систем через низькі температури, так само може призвести до катастрофи.

"Є залишкове тепло, тож потрібно постійно забезпечувати охолодження цих паливних збірок. Якщо ви перестанете охолоджувати, то станеться катастрофа. Саме так це працює", - сказав він.



"Енергоатом" може прийняти рішення про перезапуск реакторів вже в середу, пише видання.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

В ніч 11 вересня Запорізька АЕС відключила останній енергоблок, який до цього працював у режимі острова і забезпечував власні потреби електростанції. Таким чином, атомна станція припинила виробляти електроенергію. Наразі всі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодного зупинки, але їм, як і раніше, потрібна електроенергія для підтримки необхідних функцій безпеки.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.