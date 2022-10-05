Посли Євросоюзу затвердили восьмий пакет санкцій проти РФ (оновлено)

Посли країн Євросоюзу погодили восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє представництво Чехії при ЄС у Twitter.

"Посли досягли політичної згоди щодо нових санкцій проти Росії – жорсткої відповіді ЄС на незаконну анексію Путіним українських територій.", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові санкції передбачають заборону на морське транспортування нафти третім країнам за ціною, вищою за встановлену. Також буде запроваджено заборону на надання інжинірингових, юридичних та IT-послуг російським організаціям. Продовжать заборону на ввезення сталевої продукції, паперу, пластику, хімікатів, сигарет, а також на експорт технологій.



Крім того, до санкційних списків додадуть так званих "чиновників" анексованих Росією Запорізької та Херсонської областей.

Також члени ЄС запровадять нові критерії обходу санкцій. Щодо цього пункту подробиць не наведено.

У представництві Чехії уточнили, що запущено технічну процедуру оформлення санкцій. Вони набудуть чинності з моменту опублікування в офіційному журналі ЄС.

Як уточнив постійний представник Литви у ЄС Арнольдас Пранцкявічюс, восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії також включає обмеження цін на нафту. Нові обмеження передбачають заборони на імпорт та експорт товарів на 7 млрд євро. Крім того, за його словами, у санкційні списки додадуть 35 фізичних та юридичних осіб.

Як повідомлялося, напередодні посли країн Євросоюзу досягли попередньої угоди щодо нових санкцій проти РФ у відповідь на її війну в Україні, серед яких обмеження цін на російську нафту.

Проєкт санкції передбачає правову основу обмеження цін на нафту, яку раніше погодили країни "Великої сімки" (G7). Наразі поки що немає рішення щодо фактичної ціни або цінового діапазону майбутнього обмеження. На думку США, воно буде ухвалено упродовж найближчих тижнів.

Водночас Мальта, Греція та Кіпр, чиї танкерні флоти перевозять більшість російської нафти, були стурбовані впливом обмеження цін на нафту на їхні судноплавні галузі та виступали проти обмежень. За даними Politico, це призвело до певних поступок цим країнам.

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина домоглася того, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках – до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового пакета санкцій ЄС проти Росії.