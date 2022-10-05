Співвласник "Альфа Банку" виграв суд про незаконність арешту своєї яхти у Франції
Як повідомляє Bloomberg, Паризький апеляційний суд постановив, що дії французької митниці щодо арешту та заморожування яхти La Petite Ourse у прибережному місті Антіб у середині березня були "незаконними" і скасував захід.
Водночас судді вирішили, що другий позов щодо La Petite Ourse II, яка була затримана тижнем пізніше в березні в Каннах, має бути поданий до іншого суду, тому не ухвалили жодного рішення щодо нього.
Тепер цю другу справу має розглянути апеляційний суд у Руані.
Кузьмічов, статки якого за даними Forbes становлять близько $7 млрд, був співзасновником міжнародної інвестиційної групи LetterOne, яка володіє декількома телекомунікаційними групами, але покинув раду директорів фірми в березні.
Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Алєксєя Кузьмічова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.
Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".
Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".