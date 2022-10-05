"Ощадбанк" сплатив штраф на 14 мільйонів за придбання рибного ярмарку без дозволу АМКУ

Державний "Ощадбанк" сплатив у повному обсязі штраф у 13,8 млн грн за купівлю без дозволу Антимонопольного комітету (АМКУ) складських приміщень рибного ярмарку та комплексу із зберігання продуктів харчування для компанії "Логістик центр "Скандинавія".

Як повідомляє пресслужба АМКУ, раніше за результатом позову "Ощадбанку" Господарський суд міста Києва підтвердив законність встановленого Комітетом порушення та розміру штрафу.

АМКУ нагадує, що оштрафував "Ощадбанк" у 2021 році. Було встановлено, що товариство придбало цілісний майновий комплекс споруд "Рибного ярмарку та комплексу по зберіганню, виробництву продуктів харчування для ТОВ "Логістик центр "Скандинавія". При цьому до банк не звертався до Комітету за отриманням обов’язкового дозволу.

Розслідування та збір доказів у справі тривали майже 4 роки. Причиною цьому було невизнання "Ощадбанком" факту порушення: банк не співпрацював з органами Комітету, не сприяв з’ясуванню обставин справи, ігнорував необхідність надання відповіді на вимоги АМКУ.

Раніше в "Ощадбанку" заявляли, що не згодні з рішенням АМКУ і пояснили, що придбання у власність складської нерухомості було вимушеним кроком через ризик втрати іпотеки, яка не була продана у виконавчому провадженні. Провадження велося проти недобросовісного боржника, який не виконував своїх зобов'язань за кредитним договором. Банк надав докладні пояснення ситуації АМКУ і повідомив комітету, що боржник перешкоджав реалізації прав банку, і в судовому порядку висував банку безпідставні вимоги.

Нагадаємо, ТОВ "ТЛК "Арктика" пов'язували із бізнесменом Леонідом Юрушевим.

Раніше "Ощадбанк" стягнув логістичний комплекс за борги, після чого у листопаді 2018 року банк продав логістичний центр "Арктика" на аукціоні компанії із групи Dragon Capital Томаша Фіали за 195 млн грн.

У свою чергу, навесні 2021 року Dragon Capital вирішив здати "Арктику" в оренду холдингу МХП Юрія Косюка.

Детальніше про історію суперечки навколо цього об'єкту читайте у матеріалі БізнесЦензор: "Дорогая рыба" Юрушева: "Ощадбанк" остался без залога на полмиллиарда