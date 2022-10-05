Росія офіційно підтвердила план анексувати Запорізьку АЕС

Російські профільні відомства візьмуть під контроль роботу окупованої Запорізької АЕС (ЗАЕС), яка до останнього часу працювала під керівництвом українського персоналу у складі об’єднаної енергосистеми України.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін, пише російський "Коммерсант".

При цьому він не назвав конкретного відомства.

Російський чиновник зазначив, що порядок функціонування станції буде обговорюватися з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час його візиту в Москву, анонсованого вчора, 4 жовтня.

Раніше радник генерального директора концерну "Росенергоатом" (входить до складу "Росатома") Ренат Карчаа заявив, що новий гендиректор ЗАЕС може бути призначений під контролем окупаційних російських військ з-поміж "нових співробітників станції".

Своєю чергою у пресслужбі "Енергоатома" повідомили, що в Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

"Нікчемні рішення "Росатома" щодо створення товариства "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з юридичною адресою в Москві є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств з назвами українських компаній. Шкода лише, що до нього намагаються затягнути українських атомників ЗАЕС, які вже понад 7 місяців героїчно працюють в окупації", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.