Угорщина отримала від "Газпрому" відстрочку платежів за газ на 1,9 мільярда євро, – Bloomberg

Угорщина отримала від російського "Газпрому" відстрочку в розмірі близько 1,9 млрд євро, які вона мала б перерахувати протягом опалювального сезону.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.



У понеділок Угорщина оголосила, що отримала трирічну відстрочку від "Газпрому" за платежами, які мають виплачуватися протягом пів року. Водночас Будапешт не став розкривати умови угоди.

За даними джерел агентства, у перший рік Угорщина заплатить 20% від платежу, який буде відтермінований, і заплатить по 40% у наступні два роки. Відстрочка платежу буде проведена під 3,5%.



зазначається, що Угорщині, ймовірно, доведеться заплатити близько 4 млрд євро за російський газ протягом зими без урахування відстрочки.



Чиновники в Будапешті заявили, що граничної суми відкладеного платежу немає і вона може збільшитися зі зростанням ринкових цін на природний газ.

Угорщина прогнозує, що вартість імпорту нафти та газу до країни підскочить до 19 мільярдів доларів цього року порівняно з 4 мільярдами доларів у 2019 році.

Зростання цін на енергоносії посилює стурбованість станом економіки Угорщини у той час, коли мільярди євро, виділені ЄС, залишаються заблокованими через побоювання блоку з приводу корупції за прем'єр-міністра Віктора Орбана.

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Як повідомлялося, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку". Крім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати вже запроваджені санкції проти Росії.

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.