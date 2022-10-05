Банки Іспанії, Чехії та Кіпру відмовляються приймати картки китайської системи UnionPay у росіян, – ЗМІ

Громадяни РФ скаржаться, що у деяких країнах Європи припинили приймати карти китайської платіжної системи UnionPay, випущені російськими банками.

Про цю проблему повідомляють росіяни в Іспанії, Чехії та Кіпрі, також карти UnionPay можуть перестати працювати у Болгарії, пише російське видання "Ізвєстія".

У чеському KB Bank уточнили, що його банкомати не приймають картки UnionPay, випущені будь-якими банками. Інший чеський банк, Ceska Sporitelna, поки що приймає російські карти UnionPay.

В Іспанії картки UnionPay не можна використовувати у банкоматах Euronet, Kutxabank та ING. У Euronet підтвердили, що карти, випущені деякими банками-емітентами, були заблоковані і не прийматимуться через санкції. Також зафіксовано окремі випадки відмови приймати картки в іспанській мережі ATM Sabadell, але в банку заявили, що ще працюють із китайською платіжною системою.

Росіяни також скаржаться на збої при прийомі карток UnionPay в банкоматах мережі JCC на Кіпрі. У call-центрі кредитної організації сказали, що приймають картки, але запровадили обмеження на зняття готівки: ліміт становить 1,4 тис. євро на день, між проведенням операцій має пройти кілька годин.

Крім того, стало відомо про плани болгарського DSK Bank із 26 жовтня припинити працювати з UnionPay. У центрі підтримки банку повідомили, що поки переговори з UnionPay продовжуються, остаточного рішення не ухвалено.

З 3 жовтня банкомати у Фінляндії перестали обслуговувати карти UnionPay. З 30 вересня фінська влада обмежила в'їзд російських туристів до країни. У вересні Єврокомісія скасувала спрощене отримання віз для росіян.

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Як повідомлялося, раніше банки в Узбекистані, Туреччині, Таджикистані, Казахстані та В'єтнамі припинили прийом карток російської платіжної системи "Мир".

Своєю чергою китайська платіжна система UnionPay раніше заборонила обслуговування своїх карток, випущених за кордоном, у POS-терміналах підсанкційних російських банків-еквайєрів.