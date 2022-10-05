Очільник "Енергоатому" Котін виконуватиме обов’язки гендиректора Запорізької АЕС

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін взяв на себе виконання обов’язків генерального директора Запорізької АЕС.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".



Там зазначили, що про це Котін сказав у своєму відеозверненні до працівників ЗАЕС.



"Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, мною прийнято рішення взяти на себе виконання обов'язків гендиректора Запорізької атомної електростанції", – заявив президент "Енергоатому".



За його словами, адміністрування станції перенесено до Києва з моменту викрадення генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова: "Усі подальші рішення щодо роботи станції прийматимуться безпосередньо в центральному офісі "Енергоатому".

Котін підкреслив, що всі технічні питання експлуатації енергоблоків, як і раніше, вирішуватимуться технічним персоналом атомної станції за погодженням з центральним офісом компанії.



"Безумовно, наша робота, наша доля, наші будинки та наше майбутнє – з Україною, як завжди. Будемо і надалі працювати згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в "Енергоатомі". Не сумнівайтеся в цьому", – наголосив Котін.

Як раніше повідомили у МАГАТЕ, генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов після звільнення із полону не продовжуватиме виконувати свої обов’язки на станції.

Нагадаємо, 30 вересня генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російськими військовими дорогою від станції до Енергодара. Його місце перебування та доля були невідомі.