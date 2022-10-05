Євросоюз виключив найбільшу російську алмазодобувну компанію із нового пакету санкцій, – ЗМІ

Європейський Союз виключив російську алмазодобувну компанію АЛРОСА з восьмого пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє EUobserver з посиланням на джерела.

Зазначається, що "Алроса" безпосередньо фінансувала новий підводний човен російського флоту, а також щорічно перераховувала мільярди євро у військову скарбницю Кремля.

Водночас, за даними джерел видання, проти запровадження санкцій щодо АЛРОСА виступила Бельгія. Зокрема, бельгійські дипломати та лобісти Антверпенського алмазного центру попередили, що санкції проти алмазного сектора РФ призведуть до втрати "тисяч робочих місць" у місті, де розташована найбільша алмазна біржа у світі.

У МЗС Бельгії відмовилися коментувати інформацію щодо виключення компанії із санкційного списку.



Водночас, пише видання, алмазні винятки ЄС – не єдиний випадок, коли країни-члени вирішили "захистити робочі місця вдома", замість того, щоб сильніше вдарити по російській військовій економіці.



Згідно з останньою угодою, Мальта забезпечила собі більш тривалий період поступової відмови від обмеження цін на російську нафту. Бельгія та Італія отримали виключення від імпорту деяких російських сталевих виробів на термін до двох років.

Сьогодні країни ЄС погодили восьмий пакет санкцій проти РФ у відповідь на анексію територій України. Нові санкції передбачають запровадження обмеження ціни на російську нафту, а також заборону надання інжинірингових, юридичних та IT-послуг російським організаціям.

Як повідомлялося, внаслідок санкцій Росія скоротила експорт алмазів на свої ключові ринки – до Індії та Європи.