Близько 5 мільйонів переселенців втратили роботу через війну, – Мінекономіки

Близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратили робочі місця, 3 мільйони українців працездатного віку виїхали за кордон.

Про це заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна повідомила під час міжнародного семінару, присвяченого ситуації на ринку праці України, країн ЄС та інших держав, де рятуються від війни українські біженці.

Бережна зазначила, що за міжнародними експертними оцінками понад 6,4 мільйона українців виїхало за кордон через війну, ще близько 7,7 мільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами.

"Переважна більшість українців, які виїхали за межі України – це жінки, діти та особи старші 60 років. За оцінками Міжнародної організації праці (ILO), 2,75 мільйона осіб, які виїхали, перебувають у працездатному віці. З них 43,5% (або 1,2 мільйона) працювали до початку бойових дій і залишили або втратили роботу згодом. Дві третини таких українців мають вищу освіту, а майже половина (49%) – були зайняті у висококваліфікованих професіях", – розповіла заступниця міністра.

За даними системи моніторингу кількості наявного населення, що опирається на дані мобільних операторів, щоденно кількість осіб, яка знаходились за межами України упродовж квітня-вересня 2022 року становила близько 3 млн осіб. Станом на 25 вересня вона досягла 3,2 млн осіб.

При цьому розподіл за соціальним статусом був таким: 42% становили працюючі особи, 17% – не працюючі, 8% – студенти, 23% – пенсіонери, 10% – не вдалось визначити.

За віковими групами вище зазначена кількість осіб, які знаходились за кордоном, розподілилась наступним чином: 7% становили особи віком до 20 років, 11% – 20-29 років, 21% – 30-39 років, 16% – 40-49 років, 33% – більше 50 років, 12% – не вдалось визначити.