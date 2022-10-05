ДБР повідомило про підозру нардепу Кузьміну, попередню справу проти нього суд закрив у 2020 році

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді народному депутату від партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну.

Як повідомили у пресслужбі ДБР, підозру Кузьміну підписав в.о. генпрокурора, а не особисто генпрокурор Андрій Костін, який знаходиться у Франції.

За даними слідства, депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

"Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави", – зазначається у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

При цьому місцезнаходження Кузьміна наразі невідоме, правоохоронцями проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.

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Як повідомлялося, у жовтні 2017 року Генпрокуратура оголосила про підозру колишньому першому заступнику Генерального прокурора Ренату Кузьміну в незаконному захопленні ділянки державної землі в Пущі-Водиці, будівництві особняка та його подальшій протиправній легалізації. З 2014 року Кузьмін переховувався за кордоном, його було оголошено у розшук у червні 2014 року.

Він повернувся в Україну влітку 2019 року, коли його обрали депутатом Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – За життя". При цьому журналісти звернули увагу, що після повернення в Україну після парламентських виборів і, перебуваючи в будівлі парламенту, Кузьмін одночасно перебував у розшуку, проте поліція відмовилася його затримувати, пояснивши, що не може зайти до Ради.

У результаті у вересні 2019 року Міністерство внутрішніх справ зняло Кузьміна з розшуку.

У травні 2020 року генпрокурорка Ірина Венедиктова розповідала, що справу проти Кузьміна закрив суд, звинувативши у цьому керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).