Експорт російської нафти до Європи морем впав з початку повномасштабної війни на 60%

Середньодобовий обсяг морського експорту російської сирої нафти з 24 по 30 вересня 2022 року збільшився проти попереднього тижневого періоду на 5,5% до 3,27 млн барелів.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Порти України.

"За два місяці до набуття чинності заборони Євросоюзу на морський імпорт сирої нафти постачання до ЄС та Великої Британії скоротилися приблизно на 60% порівняно з тим, якими вони були до вторгнення московських військ в Україну", – вказує агентство.

Особливо помітно скоротилися постачання клієнтам у північній Європі, які нині закуповують менше 200 тис. барелів на добу, що на 1 млн барелів нижче рівня, який спостерігався на початку року.

Загалом протягом звітного тижня російські морські нафтові порти й термінали завантажили 31 танкерів проти 29 попереднього тижня. Обсяг відвантаженої нафти звітного тижня становив 22,9 млн барелів проти 21,7 млн барелів тижнем раніше.

Доходи від експортного мита минулого тижня становили $162,4 млн проти $153,9 млн попереднього тижня.

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Аналізуючи динаміку морського експорту за допомогою чотиритижневого ковзного (рухомого) середнього показника, середньодобові постачання найбільшим клієнтам у тижневому порівнянні виглядає наступним чином, зокрема:

до Китаю – зменшилися на 3,5%, до 0,83 млн барелів на добу;

до Індії – не змінилися, до 0,66 млн барелів на добу;

до Туреччини – збільшилися на 33,3%, до 0,4 млн барелів на добу;

до Італії — не змінилися, 0,3 млн барелів на добу;

до Нідерландів — зменшилися на 23,8%, до 0,16 млн барелів на добу.

Обсяг відправлених нафтових вантажів танкерами, які не вказують кінцевого пункту призначення, становить 0,35 млн барелів на добу.

Перенаправлення потоків з Європи до Азії, схоже, стабілізувалося. Постачання до трьох великих покупців – Китаю, Індії та Туреччини – які замінили європейських покупців, досягли піку в червні – 2,2 млн барелів на добу. За чотири тижні до 30 вересня цей показник знизився приблизно на 350 тис. барелів на добу. Число танкерів, які поки не вказують кінцевих пунктів призначення, може скоротити цей розрив, але не ліквідує його повністю.

"План США запровадити обмеження ціни, згідно з яким покупці отримуватимуть доступ до страхування та інших основних послуг лише у випадку, якщо сплачена ціна буде нижчою від встановленого порогу, викликає плутанину серед покупців. Відсутність ясності щодо рівня, на якому буде встановлено обмеження, невизначеність щодо того, коли воно буде запроваджено, і небагато деталей стосовно того, як воно буде контролюватися, залишає потенційних покупців російської нафти у підвішеному стані, доки ситуація не проясниться", – зауважує агентство.

Хоча Росія заявила, що не буде продавати нафту нікому, хто встановлює обмеження ціни, і основні клієнти країни навряд чи підтримають цей план, існування такого механізму може збільшити переговорну силу ключових клієнтів Китаю, Індії та Туреччини щодо майбутніх контрактів.

Крім того, Москва отримала ще одну проблему через подальше зниження ставок експортного мита, які мають скоротитися в жовтні на 15% – до $6,06 за барель. Це буде найбільше падіння за останні п’ять місяців і найнижчий рівень з лютого 2021 року. Падіння відображає як нижчі світові ціни на нафту, так і збільшення дисконту на нафту марки Urals щодо марки Brent.

Як повідомлялося, 5 жовтня посли країн Євросоюзу погодили восьмий пакет санкцій проти Росії. Восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії також включає обмеження цін на нафту. Нові обмеження передбачають заборони на імпорт та експорт товарів на 7 млрд євро.