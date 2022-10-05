Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з липня

Біржові ціни на газ у Європі опустилися нижче за $1 600 за тисячу кубометрів вперше з середини липня.

Як свідчать дані Лондонської біржі ICE, вартість найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF вранці у середу опускалася до 154,7 євро за МВт-год або приблизно $1 583 за тисячу кубометрів.

За даними біржі нижче цього рівні ціни ф'ючерс на газ торгувався у липні.

Наразі вартість листопадового ф'ючерса на газ зросла до 164,7 євро за МВт-год або $1 684 за тисячу кубометрів, що на 1,7% більше, ніж на закриття торгів напередодні.

Водночас спотова ціна газу з постачанням "на день уперед" на тлі заповнення газових сховищ до цільового 80-відсоткового рівня в більшості країн впала нижче $1000 за тисячу кубометрів, зауважує Інтерфакс-Україна.

Станом на 15:00 спотова ціна газу на Лондонській біржі ICE становила 81,5 євро за МВт-год або близько $834 за тисячу кубометрів.

Агентство відзначає, що на ціни газу впливає тепла погода бабиного літа у поєднанні з високим виробництвом електроенергії вітровою генерацію у Європі.