БЕБ заявило про попередження незаконного відшкодування ПДВ на 1,3 мільярда

Бюро економічної безпеки України проаналізувало заявки понад 4,5 тис. підприємств на відшкодування 21 млрд грн податку на додану вартість. Встановлено заявки 225 підприємств на 3,3 млрд грн, законність бюджетного відшкодування ПДВ яких викликала сумнів у аналітиків БЕБ. Зокрема, із них, завдяки превентивним заходам співробітників БЕБ, уже упереджено незаконне відшкодування ПДВ з бюджету на суму 1,3 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, у своїй переважній більшості згадані компанії подали заявки за товарними залишками, імпортованими протягом 2021-2022 років.

Під час вивчення діяльності цих суб’єктів господарювання детективи БЕБ встановили відсутність операцій з експорту, інформації щодо продажу товарів в бухгалтерському та податковому обліках та їх відсутність на складах. Це може свідчити про здійснення операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівкові кошти без відображення таких операцій з реалізації в єдиному реєстрі податкових накладних, податковій та фінансовій звітностях цих товариств.

Читайте також: БЕБ ініціювало арешт російських та білоруських активів на 44 мільярди

У межах досудових розслідувань зібрано відповідну доказову базу стосовно сумнівного бюджетного відшкодування ПДВ низкою суб’єктів господарювання. Наприклад, серед згаданих підприємств є такі, що зареєстровані на АЗС, на земельних ділянках, де ведуться будівельні роботи.

Деякі фіктивні керівники СГД є особами, які не мають постійного місця проживання, або ж не мають ніякого відношення до діяльності згаданих товариств. Встановлено декілька компаній, які фактично не надають приміщення в оренду, хоча за їхніми адресами зареєстровані товариства з фіктивною діяльністю. Такі випадки не поодинокі. Усе це свідчить про фіктивність фінансово-господарської діяльності підприємств-порушників законодавства.

За результатами огляду юридичних адрес, офісів та складських приміщень установлено відсутність фінансово-господарської діяльності понад 50 підприємств, половина з них зареєстрована у Львівській області.

З метою мінімізації та усунення загроз економічній безпеці України від діяльності згаданих підприємств, співробітники БЕБ направили 40 рекомендацій до Державної податкової служби, для проведення перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ. Окрім того, 5 рекомендацій щодо понад сотні підприємств направлено до ДБР.

Досудові розслідування у кримінальних провадженнях, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) тривають.