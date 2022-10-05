Бюджет Росії недорахувався 23 мільярдів рублів очікуваних нафтогазових доходів за місяць

Сумарне відхилення фактично отриманих Росією нафтогазових доходів від очікуваного місячного обсягу та оцінки базового місячного обсягу за підсумками вересня 2022 року склало мінус 22,7 млрд руб.

Про це повідомив Мінфін РФ, передає Інтерфакс.

Очікуваний обсяг додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету, пов'язаний із перевищенням над базовим рівнем ціни на нафту, що склалася фактично, прогнозується у жовтні обсягом 305,6 млрд руб. Таким чином, з урахуванням негативного відхилення у вересні сукупний обсяг коштів додаткових нафтогазових доходів становить 282,9 млрд руб.

У зв'язку із призупиненням на 2022 рік окремих положень бюджетних правил, пов'язаних з використанням додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету, купівля іноземної валюти та золота за рахунок цих коштів не проводитиметься, нагадав Мінфін РФ.

Як повідомлялося, 5 жовтня посли країн Євросоюзу погодили восьмий пакет санкцій проти Росії, який також включає обмеження цін на нафту.