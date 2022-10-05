ОПЕК і Росія домовились про найбільше обмеження видобутку нафти з 2020 року (оновлено)

Країни нафтового картелю ОПЕК та його партнери, у тому числі Росія, домовились знизити ліміти видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу.

Рекомендації Спільного міністерського моніторингового комітету картелю були затверджені міністрами країн ОПЕК+ на зустрічі в середу, повідомляється на сайті організації.

Домовленість передбачає зменшення ліміту видобутку нафти з листопада на 2 мільйони барелів на добу, порівняно із обмеженнями, встановленими на серпень.

Крім того, країни доповилися продовжити дію угоди про обмеження видобутку нафти в рамках ОПЕК+ до кінця 2023 року. При цьому міністри країн-учасників угоди зустрічатимуться для її перегляду один раз на пів року, а не щомісяця.

Як зазначав Bloomberg, це обмеження чинитиме менший вплив на світові ринки, ніж вказаний обсяг обмеження видобутку, оскільки деякі країни вже видобувають менше своїх квот. Зокрема, за словами віце-прем'єра РФ Олександра Новака, нова квота країни за угодою ОПЕК+ складає 10,5 млн, хоча видобуток нафти в країні наразі не перевищує 9,9 млн барелів на добу.

Згідно з підрахунками агентства, заснованими на вересневих показниках видобутку, скорочення цільового обсягу видобутку групи на 2 мільйони барелів на день, розподілене пропорційно, вимагатиме фактичного зменшення виробництва нафти лише від 8 країн-учасниць угоди, а реальне зменшення видобутку складатиме 880 тисяч барелів на добу.

Водночас це все одно буде найбільшим скороченням видобутку в рамках угоди ОПЕК+ з 2020 року, що може викликати ще один шок у світовій економіці, яка вже бореться з інфляцією, спричиненою високими цінами на енергоносії.

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На тлі цих новин ціна на нафту еталонної марки Brent зросла до $92,37 за барель.

Крім того, обмеження видобутку нафти в рамках угоди ОПЕК+ також роздратувало би США. За даними джерел агентства, вранці у середу представники США телефонували своїм колегам у Перській затоці, застерігаючи від зменшення видобутку

Як повідомлялося, раніше Financial Times із посиланням на джерела зазначало, що нафтовий картель ОПЕК та його партнери, у тому числі Росія, планують обговорити на наступному засіданні зменшення видобутку нафти на 0,5-1 млн барелів на добу.

Минулого місяця міністри країн нафтового картелю ОПЕК та країн-партнерів, зокрема Росії, домовилися знизити квоту на видобуток нафти у жовтні на 100 тисяч барелів на добу щодо вересня.