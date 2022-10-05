Фонд держмайна перевірить капіталізацію переданих йому 800 держаних підприємств

Фонд держмайна розглядає способи капіталізації всіх підприємств та майна у його портфелі, проте необхідний аналіз реального стану нещодавно переданих об’єктів

Про це заявив голова Фонду Рустем Умеров, передає Інтерфакс-Україна.

"Факт передачі такої кількості майна у ФДМ – хороша новина для держави. Моя команда зараз дивиться на всі підприємства та окреме майно в портфелі ФДМ з точки зору можливої ​​капіталізації. Нову партію майна ми також проаналізуємо, щоб представити його потенційним інвесторам найкращим способом", – прокоментував Умеров рішення Кабміну про передачу ФДМУ понад 800 об'єктів держвласності.

До переліку увійшли 837 об'єктів. Серед них, зокрема, НДІ "Еластик", державні підприємства "Державний авіабудівний концерн "Антонов", Іллічівський судноремонтний завод, Київський державний завод "Буревісник", УДПП "Ізотоп", ДАК "Ліки України".

До списку також увійшли обласні НДіПІ землеустрою, ПАТ "КиївЗНДІЄП", ПАТ "Будкомплект" та інші організації з держбудкорпорації "Укрбуд", Олімпійський науково-спортивний центр "Конча-Заспа", а також ДП "Центр розвитку державно-приватного партнерства", ДП "Інститут післядипломної освіти" та інші підприємства.

При цьому не всі об'єкти в переліку є активами, зазначили у ФДМ. Значна частина підприємств розташована на тимчасово окупованій території України (Горлівський хімзавод, низка видобувних підприємств у Донецькій та Луганській областях, держконцерн "Масандра", завод шампанських вин "Новий Світ" та інші), частина знаходиться в процесі ліквідації.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів передав до сфери управління Фонду державного майна понад 800 об’єктів держвласності загальною вартістю близько 45 млрд грн.

До того Умеров заявляв, що Фонд державного майна хотів би стати єдиним керуючим усією державною власністю в країні, тоді як наразі вона розподілена між 96 різними відомствами.