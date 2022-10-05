Кабмін дозволив проводити фумігацію зерна за кордоном

Кабінет міністрів дозволив експортерам проводити фумігацію або знезараження зернових вантажів за межами України в акредитованих Держпродспоживслужбою українських юридичних осіб або іноземних компаній.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що прийняті зміни до відповідної постанови сприятимуть розблокуванню проходу морських суден із сільськогосподарською продукцією, що експортується згідно з Ініціативою щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів під час воєнного стану.

Як повідомлялося, 5 жовтня з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" у межах "зернової ініціативи" відправились ще 6 суден.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".