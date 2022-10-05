Суд передав АРМА активи підприємств російського власника на 80 мільйонів
Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.
За даними слідства, з початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України два підприємства, власником яких є громадянин держави-агресора, продовжили свою діяльність із виробництва харчових продуктів та виробів із цегли на території міста Слов’янська, а також на тимчасово окупованій частині Луганщини.
Зокрема, продукція поставлялась до РФ та РБ.
Стосовно діяльності посадових осіб зазначених суб’єктів господарювання за процесуального керівництва прокурорів слідчими ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НП України здійснюється досудове розслідування за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).