Суд передав АРМА активи підприємств російського власника на 80 мільйонів

За клопотанням прокурора Донецької обласної прокуратури заарештовано й передано до АРМА активи двох суб’єктів господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин РФ, а також автотранспорт і ангар, що належать йому на праві власності. З урахуванням корпоративних прав загальна вартість переданих активів складає майже 80 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України два підприємства, власником яких є громадянин держави-агресора, продовжили свою діяльність із виробництва харчових продуктів та виробів із цегли на території міста Слов’янська, а також на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Зокрема, продукція поставлялась до РФ та РБ.

Стосовно діяльності посадових осіб зазначених суб’єктів господарювання за процесуального керівництва прокурорів слідчими ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НП України здійснюється досудове розслідування за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).