Пов’язана з Коломойським компанія відсудила 200 мільйонів у єдиного виробника урану в Україні
Відповідне рішення Госпсуд Дніпропетровської області ухвалив 22 вересня, пише Finbalance.
Як писав БізнесЦензор, ТОВ "Ю.Комодітіз" пов'язане з іншим олігархом Ігорем Коломойським, компанія є великим постачальником природного газу та електроенергії для державних підприємств та організацій.
У держреєстрі засновником ТОВ "Ю.Комодітіз" зараз вказаний Ярослав Вербовський, хоча раніше бенефеціаром компанії був Михайло Бакуненко – глава правління компанії "Укрнафтобуріння", співвласниками якої є Ігор Коломойський, Віталій Хомутиннік та Павло Фукс. Бакуненко також колишній топменеджер підконтрольної Коломойському "Укрнафти".
Зокрема, "Ю.Комодітіз" отримала підряд на постачання електроенергії для СхідГЗК на 2021 рік. За цю послугу комбінат мав заплатити трейдеру 400 млн грн.