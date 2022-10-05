В Естонії запропонували забрати зброю у росіян і білорусів, які проживають у країні

Міністерство внутрішніх справ Естонії готує поправки до закону, згідно з якими росіяни та білоруси з "сірими паспортами" повинні здати зброю не пізніше кінця наступного року.

Про це пише ERR, передає Європейська правда.

Дозволи на зброю для росіян і білорусів, які мають дозвіл на проживання в Естонії, але не мають громадянства, більше не будуть подовжуватися, термін їхньої дії закінчиться через кілька років.

"Моя пропозиція полягає в тому, що відтепер громадяни Естонії мають право володіти зброєю в Естонській Республіці. Громадяни Європейського Союзу та країн НАТО також можуть володіти зброєю в Естонії. Але всі інші повинні здати зброю", – сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

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"Я думаю, що це правильна точка зору в тому сенсі, що якщо ти хочеш бути мисливцем, але є громадянином Російської Федерації, то ми очікуємо, що ти будеш естонцем, відмовишся від цього громадянства і зможеш продовжувати працювати зі своєю зброєю", – додав міністр.

Поправки також стосуються громадян Росії та Білорусі, які проживають в Естонії. У них буде рік з кінця 2022 року, щоб продати, здати або привести в непридатність свою зброю, згідно з поправками до закону про зброю.

Міністр додав, що йдеться про 3 тис. одиниць зброї або навіть більше. Також не буде дозволено продавати зброю компаніям або НУО, у керівництві яких є російські громадяни.

"Сірі" паспорти мають негромадяни Естонії – особи, які не мають естонського громадянства, але проживають на території Естонії. Статус цих людей регулюється "Законом про іноземців" Естонської Республіки від 1993 року. Більшість негромадян – це колишні громадяни СРСР, які проживали на території Естонії й не отримали її громадянства після розпаду СРСР.