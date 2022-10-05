У Державному аграрному реєстрі вже зареєструвалися 50 тисяч виробників

Кількість зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі користувачів досягла 50 тис.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Платформа розпочала свою роботу в середині серпня, і за цей час анонсовано три програми підтримки, що фінансуються Європейським Союзом та донорською підтримкою урядів Канади, Японії, а також австралійською благодійною організацією Minderoo Foundation.

Йдеться про одержання субсидії на одиницю оброблювальних угідь − податися можуть виробники сільгосппродукції, як фізичні, так і юридичні особи, що оброблять не менше 1 га і не більше 120 га земель сільськогосподарського призначення та відповідають іншим умовам програми, програму підтримки для агровиробників, що утримують від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності, а також міжнародну програму гуманітарної підтримки, що передбачає отримання засобів тимчасового зберігання зерна (рукавів) місткістю 200 тонн.

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Також за цей час відбулася низка оновлень, для зручності не лише користувачів, але і надавачів допомоги. Днями було розширено функціонал та інструментарій ДАРу, зокрема додано дані супутникового розпізнавання посівів 2022 року.

Кількість реєстрацій у системі та запитів на отримання фінансової допомоги продовжує зростати, наразі 22,85 тис. аграріїв уже подали заявки на участь у таких програмах підтримки:

17,62 тис. заявок – за напрямом програми субсидія на 1 га оброблюваних угідь с/г призначення

5,23 тис. заявок – за напрямом дотація за утримання корів

Звертаємо увагу, що учасниками програми можуть бути лише ті виробники сільськогосподарської продукції, котрі пройшли реєстрацію у Державному аграрному реєстрі та відповідають її критеріям.