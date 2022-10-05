Зеленський вніс подання про звільнення голови Нацбанку

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Кирила Шевченка посади голови Національного банку України.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідний проєкт постанови зареєстровано у парламенті 5 жовтня під №8104.

Раніше народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що профільний комітет мав розглянути подання про звільнення Шевченка сьогодні, однак не зміг цього зробити.

"Офіс президента банально не встиг подати подання на звільнення. Формальна процедура, з якою не впорались. Наступне засідання завтра о 9:30", – написав він у Telegram.

Як повідомлялося, напередодні голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко подав заяву про відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров’ям.

За інформацією низки нардепів, його місце займе колишній очільник "Ощадбанку" Андрій Пишний, якого називають кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака.