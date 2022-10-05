Нацкомісія підвищить максимальні ціни на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ініціювала підвищення граничних цін на електроенергію на ринку "на добу вперед" (РДН), внутрішньодобовому (ВДР) та балансуючому ринку.

Відповідний проєкт постанови регулятор ухвалив на засіданні у середу, 5 жовтня, остаточне затвердження нових прайс-кепів відбудеться після публічного обговорення документа, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, максимальні ціни на РДН та ВДР пропонується встановити на рівні 2476 грн за МВт-год у нічні години та 4952 грн за МВт-год – у денні.

Мінімальна гранична ціна на РДН становитиме 10 грн за МВт-год, на ВДР – 102% від ціни РДН. Якщо мінімальна гранична ціна на ВДР перевищуватиме максимальну граничну ціну на ньому, то мінімальна гранична ціна дорівнюватиме максимальній граничній ціні ВДР.

На балансуючому ринку максимальна гранична ціна пропонується на рівні 125% ціни РДВ, мінімальна гранична ціна – 10 грн за МВт-год.

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Як зазначається в обґрунтуванні до проєкту постанови, відповідно до закону про ринок електроенергії, у разі суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та балансуючого ринку та відповідно до методики, затвердженої Регулятором у вересні цього року, він має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на цих ринках.

Комісія зазначає, що отримала від "Оператора ринку" та "Укренерго" як адміністратора розрахунків інформацію про наявність суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку та пропозиції щодо встановлення граничних цін.

Водночас регулятор зазначає, що ціноутворення на організованих сегментах ринку в існуючій його моделі має сприяти запобіганню маніпуляцій на ньому та попереджати дії учасників ринку, спрямовані на перетікання обсягів електричної енергії між різними сегментами ринку. Таким чином, граничні ціни на ВДР і на РДН повинні бути нижчими від граничних цін на балансуючому ринку.

Як повідомлялося, з 28 квітня 2022 року НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну електроенергії на балансуючому ринку на рівні 120% від ціни на РДН на відповідний розрахунковий період.

Тоді ж НКРЕКП також зафіксувала мінімальні прайс-кепи на РДН – 1378,97 грн за МВт-год для годин мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) та 2 646,25 грн за МВт-год – для годин максимального навантаження (з 07:00 до 23:00).

При цьому максимальні прайс-кепи на РДН залишилися такими, якими були до квітня – 2000 грн за МВт-год для годин мінімального навантаження та 4000 грн за МВт-год – максимального.