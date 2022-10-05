НАБУ оголосило нові підозри в розтраті майна АРМА на 426 мільйонів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розширили коло учасників корупційної схеми з незаконної торгівлі арештованим майном, переданим в управління АРМА. Ще двом особам повідомили про підозру.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Як повідомляється, детективи здобули докази щонайменше чотирьох епізодів протиправної діяльності упродовж 2019 року, а саме:

продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі "Ашан" – реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;

продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;

продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;

продаж зерна, крупи та олійних культур – вчетверо дешевше за ринкову вартість.

Унаслідок продажу арештованого майна за заниженою вартістю лише в цих чотирьох епізодах завдано шкоди на понад 426 млн грн, а загальна кількість учасників схеми зросла до семи осіб, серед яких – колишній голова та посадовці АРМА.