МЗС закликає запровадити санкцій проти "Росатому" через проголошення РФ контролю над Запорізькою АЕС

У Міністерстві закордонних справ засудили спробу РФ взяти під своє управління Запорізьку атомну електростанцію та заявили, що розглядають відповідний указ президента РФ з цього приводу як нікчемний.

Про це йдеться у заяві відомства.



"Рішуче засуджуємо цей злочин, який ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС. Закликаємо всі держави дотримуватися послідовної позиції у забезпеченні обов’язковості політичних, економічних та правових наслідків для держави-терориста за всі її злочинні та протиправні дії", – наголосили у відомстві.

У зв'язку з цим МЗС запропонувало Євросоюзу, державам "Великої сімки" та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики РФ.



Також українське МЗС закликає членів Міжнародного агентства з атомної енергії обмежити співробітництво в межах будь-яких проєктів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу.

У відомстві нагадали, що всі причетні до окупації ЗАЕС будуть нести відповідальність, і закликало Росію "забезпечити безпеку та недоторканність громадян України, які продовжують виконувати критичні функції на атомній електростанції".

Нагадаємо, напередодні президент РФ Владімір Путін доручив передати Запорізьку АЕС у федеральну власність.

Раніше повідомлялося, що російські профільні відомства візьмуть під контроль роботу окупованої Запорізької АЕС, яка до останнього часу працювала під керівництвом українського персоналу у складі об’єднаної енергосистеми України.

Як повідомлялося, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.