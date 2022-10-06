Нардепи, які перебувають за кордоном без поважних причин, із травня не отримують зарплату

Із травня 2022 року заробітна плата та виплати народним депутатам, які перебувають не в Україні без поважних причин, не нараховується.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Зазначається, що нарахування зарплати народному депутату здійснюється на підставі наявності табеля обліку робочого часу. Його подають до бухгалтерії за підписом керівника секретаріату, секретаря та голови відповідного парламентського комітету.

Облік робочого часу тих обранців, які не входять до складу жодного комітету – здійснює підрозділ Апарату ВРУ, який відповідає за організаційне забезпечення пленарних засідань.

Водночас у пресслужбі наголосили, що після повномасштабного вторгнення РФ, частина народних депутатів перестали відвідувати пленарні засідання парламенту.

Тож Апарат звернувся по роз’яснення до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.

На основі закону про статус народного депутата України Комітет рекомендував Апарату на період воєнного стану зупинити відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням повноважень, компенсації вартості проїзду та оренди житла народним депутатам, які після 24 лютого без поважних причин були відсутні впродовж відповідного календарного місяця на всіх пленарних засіданнях Ради та на засіданнях комітетів, а також тим парламентарям, які залишили Україну та досі перебувають за кордоном.

В Апараті не уточнили, скільки народних депутатів наразі не повернулися до України після 24 лютого.