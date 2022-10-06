Інфляція в 2022 році може бути нижчою 31%. НБУ може переглянути прогноз

Національний банк зазначає наявність на ринку низки факторів, що сприяють покращенню цінової ситуації, і може знизити прогноз інфляції на поточний рік, який у липні було встановлено на рівні 31%.

Про це на конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес та держава під час війни" повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.



"Наш останній прогноз липневий (інфляції) – близько 30%, наступного року – близько 20%. Ризики – у бік зниження: швидше за все, буде переглянуто (прогноз інфляції) трохи нижче, але несуттєво", – сказав він.



Ніколайчук пояснив, що це пов'язано, зокрема, з покращенням ситуації з постачанням овочів та фруктів.



Він додав, що ціни на пальне знизилися більше, ніж очікував Нацбанк, що також пов'язано із логістикою.



"Ситуація з відкриттям портів також дає більше підстав, що не буде курсових коливань великих", – зазначив заступник голови Нацбанку.



Він також зазначив, що в липневий прогноз Нацбанк закладав запровадження додаткового імпортного збору та більшого акцизу на паливо, проте ці заходи не реалізувалися, і це також додатковий стримуючий ефект для цін.



"Наступного року основний дезінфляційний фактор – покращення спроможності українського бізнесу нарощувати виробництво сільгосппродукції, покращаться логістичні можливості", – сказав Ніколайчук.

Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у серпні 2022 року в річному вимірі прискорилося до 23,8%, порівняно з 22,2% у липні, 21,5% – у червні та 18% – у травні. З початку року ціни зросли на 19,5%.