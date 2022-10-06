США можуть пом’якшити санкції проти Венесуели, щоб дозволити їй продавати нафту на міжнародному ринку, – WSJ
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
За їх словами, в обмін на значне пом’якшення санкцій уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро має відновити давно призупинені переговори з опозицією країни для обговорення умов, необхідних для проведення вільних і чесних президентських виборів у 2024 році.
США, уряд Венесуели та деякі діячі венесуельської опозиції також розробили угоду, яка дозволить вивільнити сотні мільйонів доларів державних коштів Венесуели, заморожених в американських банках, для оплати імпорту продовольства, медикаментів та обладнання для зруйнованої електромережі країни та системи міського водопостачання.
Офіційні особи США заявили, що деталі все ще обговорюються, і попередили, що угода може провалитися, оскільки вона залежить від добросовісного відновлення переговорів з опозицією представниками Мадуро.
Якщо угода відбудеться і Chevron разом із американськими нафтосервісними компаніями знову отримають дозвіл працювати у Венесуелі, то в короткостроковій перспективі на світовий ринок надійде лише обмежена кількість нової нафти, вважають американські чиновники.
Колись Венесуела була великим виробником нафти, видобуваючи понад 3,2 млн барелів на день протягом 1990-х років, але державна промисловість зазнала краху за останнє десятиліття через недостатні інвестиції, корупцію та безгосподарність. Санкції, введені адміністрацією Трампа, ще більше погіршили виробництво та витіснили західні компанії з країни.
Співрозмовники видання впевнені, що будь-які зміни в політиці США, які повернуть західні нафтові компанії, стануть психологічним сигналом для ринку про те, що пропозиція буде зростати.
Можливе зближення США з Венесуелою може відбутися саме тоді, коли країни ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією та Росією погодилися скоротити видобуток у відповідь на падіння цін на нафту, що розлютило адміністрацію Байдена.