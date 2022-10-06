США можуть пом’якшити санкції проти Венесуели, щоб дозволити їй продавати нафту на міжнародному ринку, – WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена готується послабити санкції проти режиму Венесуели, щоб дозволити компанії Chevron відновити там видобування нафти. Це може збільшити кількість нафти на світовому ринку та зменшити ціни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.



За їх словами, в обмін на значне пом’якшення санкцій уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро має відновити давно призупинені переговори з опозицією країни для обговорення умов, необхідних для проведення вільних і чесних президентських виборів у 2024 році.

США, уряд Венесуели та деякі діячі венесуельської опозиції також розробили угоду, яка дозволить вивільнити сотні мільйонів доларів державних коштів Венесуели, заморожених в американських банках, для оплати імпорту продовольства, медикаментів та обладнання для зруйнованої електромережі країни та системи міського водопостачання.



Офіційні особи США заявили, що деталі все ще обговорюються, і попередили, що угода може провалитися, оскільки вона залежить від добросовісного відновлення переговорів з опозицією представниками Мадуро.



Якщо угода відбудеться і Chevron разом із американськими нафтосервісними компаніями знову отримають дозвіл працювати у Венесуелі, то в короткостроковій перспективі на світовий ринок надійде лише обмежена кількість нової нафти, вважають американські чиновники.

Колись Венесуела була великим виробником нафти, видобуваючи понад 3,2 млн барелів на день протягом 1990-х років, але державна промисловість зазнала краху за останнє десятиліття через недостатні інвестиції, корупцію та безгосподарність. Санкції, введені адміністрацією Трампа, ще більше погіршили виробництво та витіснили західні компанії з країни.



Співрозмовники видання впевнені, що будь-які зміни в політиці США, які повернуть західні нафтові компанії, стануть психологічним сигналом для ринку про те, що пропозиція буде зростати.

Можливе зближення США з Венесуелою може відбутися саме тоді, коли країни ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією та Росією погодилися скоротити видобуток у відповідь на падіння цін на нафту, що розлютило адміністрацію Байдена.