Нацбанк не бачить передумов для перегляду облікової ставки

Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук не бачить аргументів для перегляду облікової ставки.

Про це він заявив під час онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".

Ніколайчук заявив, що відповідно до липневого прогнозу НБУ облікова ставка на рівні 25% зберігатиметься до січня-березня 2024 року.

"І тільки після цього почнеться її поступове зниження. Це є прогноз і він може переглядатися в залежності від зміни умов", – додав він.

"Ми маємо розуміти, що облікова ставка, яка формує монетарні умови, це один із інструментів підтримки курсової стабільності. В умовах, коли ми маємо суттєвий тиск на валютному ринку, коли міжнародні резерви знаходяться на адекватному рівні, не є захмарними для щоб покладатись лише на інстумент валютних інтервенцій, враховуючи всі ці умови мені важко пояснити, які мають бути аргументи на користь зниження облікової ставки", – сказав Ніколайчук.

Заступник голови Нацбанку зауважив, що регулятор розуміє, що в поточних умовах ставка призводить до високої вартості кредитних ресурсів для бізнесу.

"Якщо дивитись в номіналі, то 25% облікова ставка, 20% ставка на кредити для бізнесу виглядає дуже високими, але, якщо ми це зважимо на показники інфляції, будемо дивитися на ставки в реальному вимірі, то вони точно не виглядають захмарними", – пояснив він.

Як повідомлялося, у вересні правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Нацбанк вважає, що такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами.