"Гарантований покупець" відсудив в "Укренерго" 5,2 мільярда

Господарський суд міста Києва 30 серпня частково задовольнив позов держпідприємства "Гарантований покупець" до "Укренерго" та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 5,23 млрд грн.

Про це повідомляє Finbalance.

Із зазначеної суми 1,28 млрд грн – пеня, 1,52 млрд грн – штраф, 585,2 млн грн – 3% річних, ще 1,84 млрд грн – втрати від інфляції.

Згідно з судовими матеріалами, свій позов "ГарПок" обґрунтовував тим, що "Укренерго" неналежно виконує зобов`язання за договором про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел від 26 червня 2019 року щодо оплати послуги за квітень-липень 2020 року.

За даними ДП "ГарПок", на 28 вересня заборгованість "Укренерго" перед ним для розрахунків з виробниками за "зеленим" тарифом становила 12,3 млрд грн (на 15 серпня цей показник був 13,9 млрд грн, на 16 травня – 10 млрд грн, на кінець січня – 9,6 млрд грн).

Як повідомлялося, у серпні ДП "Гарантований покупець" відсудило у "Укренерго" 650 млн грн.